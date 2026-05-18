DVx: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DVx hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,62 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DVx ein EPS von 19,61 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 14,15 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,49 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 21,49 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte DVx 39,20 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat DVx im vergangenen Geschäftsjahr 55,99 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DVx 50,32 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at