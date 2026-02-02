|
DVx: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
DVx präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
DVx hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,22 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,49 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 14,21 Milliarden JPY gegenüber 12,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
