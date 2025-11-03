DVx zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DVx hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DVx 2,82 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,75 Prozent auf 13,87 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at