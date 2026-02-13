Dwarikesh Sugar Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dwarikesh Sugar Industries hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,25 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,13 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at