Dwarikesh Sugar Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dwarikesh Sugar Industries veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,39 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,510 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Dwarikesh Sugar Industries im vergangenen Quartal 3,58 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dwarikesh Sugar Industries 4,05 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at