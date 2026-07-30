30.07.2026 06:20:38

DWD: Juli trockener, sonniger und wärmer als im Mittel

OFFENBACH (dpa-AFX) - Zu trocken, zu heiß, zu sonnig: Der Juli ist nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der fünfte Monat in Folge, der deutlich sonniger ausfällt als im vieljährigen Mittel. "Der Monat war vergleichsweise niederschlagsarm, die Sonnenscheindauer ist überdurchschnittlich hoch", schreibt der Wetterdienst in Offenbach. Weitere Details gibt er im Laufe des Tages in seiner Juli-Bilanz bekannt. Zum Monatsende wird es am Donnerstag in Deutschland noch einmal richtig heiß. Die Meteorologen erwarten im Tagesverlauf bis zu 39 Grad - das dürfte der Spitzenwert in der aktuellen Hitzewelle werden. Ein Rekord wie Ende Juni wird nicht erwartet. Allerdings drohen wieder heftige Gewitter./wem/DP/zb

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