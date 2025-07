DWS-Aktie: DWS mit deutlichem Gewinnplus

Der Fondsanbieter DWS hat trotz der Turbulenzen an den Finanzmärkten im zweiten Quartal mehr Geld von Anlegern eingesammelt.

Die Nettozuflüsse summierten sich auf 8,5 Milliarden Euro, wie die Fondstochter der Deutsche Bank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. DWS -Chef Stefan Hoops sieht das Unternehmen damit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen Gewinn von 4,50 Euro je Aktie zu erzielen. Analysten rechnen bislang im Schnitt nur mit 4,16 Euro.

Im zweiten Quartal erzielte DWS Erträge von 746 Millionen Euro und damit sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 214 Millionen Euro und damit fast ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum.

So konnte der Vorstand die Kosten der Gesellschaft weiter senken: Sie zehrten nur noch 59,2 Prozent der Erträge auf. Für das erste Halbjahr liegt die Quote bei 60,7 Prozent. Damit sieht der Vorstand DWS auf gutem Weg, das Verhältnis von Kosten zu Erträgen auch im Gesamtjahr wie geplant unter 61,5 Prozent zu drücken. Im Vorjahr hatte es noch bei 65,4 Prozent gelegen.

FRANKFURT (dpa-AFX)