DWS-Aktie gibt nach: Neuer DWS-Aufsichtsratschef kommt von Morgan-Stanley

Oliver Behrens, der Deutschland-Chef der US-Investmentbank Morgan Stanley , soll den Posten bei dem Frankfurter Vermögensverwalter nach der Hauptversammlung am 6. Juni kommenden Jahres übernehmen, wie die DWS am Freitag mitteilte. Amtsinhaber Karl von Rohr hatte im April seinen Rückzug aus dem Deutsche-Bank -Vorstand und damit auch vom Aufsichtsratsvorsitz bei der DWS angekündigt. Er soll aber einfaches Mitglied des DWS-Aufsichtsrats bleiben, in den auch nach dem Willen der Deutschen Bank auch deren Finanzvorstand James von Moltke einziehen soll.

Behrens hat Stallgeruch: Der Asset-Management-Experte hatte 1982 als Auszubildender bei der Deutschen Bank begonnen. Von 1992 bis 2005 arbeitete er für die DWS, ehe er zum Konkurrenten Dekabank wechselte. Seit 2015 führt Behrens die Morgan Stanley Bank in Deutschland und Österreich, zwei Jahre später übernahm er zusätzlich die Morgan Stanley Europe SE.

Die DWS-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,54 Prozent auf 28,06 Euro.

München (Reuters)