DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|Altersvorsorge-Reform
|
07.09.2026 20:46:00
DWS-Aktie im Plus: Hochstufung auf 'Buy' durch Jefferies mit höherem Kursziel
Das Analysehaus hat DWS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 90 Euro angehoben. Die deutsche Altersvorsorge-Reform bringe dem Fondsanbieter zusätzliches mittelfristiges Chancenpotenzial, schrieb Laura Gris Trillo in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben der Rentenreform vergrößerten auch ETF-Sparpläne und das 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturprogramm den inländischen Gebührenpool des Vermögensverwalters. Die Qualität des Wachstums sollte sich aus eigener Kraft verbessern.
/rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|DWS Group Hold
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|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
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|UBS AG
|29.07.26
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|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
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