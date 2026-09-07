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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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Altersvorsorge-Reform 07.09.2026 20:46:00

DWS-Aktie im Plus: Hochstufung auf 'Buy' durch Jefferies mit höherem Kursziel

DWS-Aktie im Plus: Hochstufung auf 'Buy' durch Jefferies mit höherem Kursziel

Jefferies hat DWS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel angehoben.

Das Analysehaus hat DWS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 90 Euro angehoben. Die deutsche Altersvorsorge-Reform bringe dem Fondsanbieter zusätzliches mittelfristiges Chancenpotenzial, schrieb Laura Gris Trillo in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben der Rentenreform vergrößerten auch ETF-Sparpläne und das 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturprogramm den inländischen Gebührenpool des Vermögensverwalters. Die Qualität des Wachstums sollte sich aus eigener Kraft verbessern.

/rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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