DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|Kursziel angehoben
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20.08.2026 12:22:00
DWS-Aktie legt zu: Kepler Cheuvreux traut Titel noch mehr zu
Die Papiere der Fondsgesellschaft gewannen dabei via XETRA zeitweise rund 1,9 Prozent auf 74,20 Euro. Das noch junge Rekordhoch wartet bei 76,60 Euro.
Die Analysten der Investmentbank Kepler Cheuvreux schraubten ihr Kursziel für DWS auf 81,90 Euro nach oben und signalisieren damit weiteres Potenzial. Von einem "isoliert schwachen Quartal" ließen sie sich nicht von einer guten Anlagestory abbringen, so die Experten - zumal das Moment in der Vermögensverwaltungsbranche gerade wieder ziehe.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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|29.07.26
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|RBC Capital Markets
|09.07.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
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|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
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|DWS Group Sell
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|29.07.26
|DWS Group Hold
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|DWS Group Hold
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|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
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