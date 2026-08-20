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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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Kursziel angehoben 20.08.2026 12:22:00

DWS-Aktie legt zu: Kepler Cheuvreux traut Titel noch mehr zu

DWS-Aktie legt zu: Kepler Cheuvreux traut Titel noch mehr zu

Die Aktien der DWS haben sich am Donnerstag an ihrer 21-Tage-Linie erholt.

Die Papiere der Fondsgesellschaft gewannen dabei via XETRA zeitweise rund 1,9 Prozent auf 74,20 Euro. Das noch junge Rekordhoch wartet bei 76,60 Euro.

Die Analysten der Investmentbank Kepler Cheuvreux schraubten ihr Kursziel für DWS auf 81,90 Euro nach oben und signalisieren damit weiteres Potenzial. Von einem "isoliert schwachen Quartal" ließen sie sich nicht von einer guten Anlagestory abbringen, so die Experten - zumal das Moment in der Vermögensverwaltungsbranche gerade wieder ziehe.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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29.07.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
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09.07.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
08.07.26 DWS Group Buy UBS AG
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