DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
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04.11.2026 10:14:03
DWS macht die Schweiz zur globalen Drehscheibe für Family Offices
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Der Vermögensverwalter DWS stellt sich unter der Dachmarke Deutsche Asset Management international neu auf. Dabei gewinnt der Finanzplatz Schweiz an Bedeutung, wie Sven Württemberger, CEO der DWS Schweiz, im Interview erklärt.
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|29.10.26
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|29.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|DWS Group Hold
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|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|65,30
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