DWS Group Aktie

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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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04.11.2026 10:14:03

DWS macht die Schweiz zur globalen Drehscheibe für Family Offices

in Family Office lässt sich nicht allein mit einzelnen Anlageprodukten umfassend betreuen»: Sven Württemberger. (Bild: zVg)

Der  Vermögensverwalter DWS stellt sich unter der Dachmarke Deutsche Asset Management international neu auf. Dabei gewinnt der Finanzplatz Schweiz an Bedeutung, wie Sven Württemberger, CEO der DWS Schweiz, im Interview erklärt.

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