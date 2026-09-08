DWS Group Aktie

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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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08.09.2026 10:06:38

DWS nennt sich künftig 'Deutsche Asset Management'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche-Bank-Fondstochter (Deutsche Bank) DWS (DWS Group GmbHCo) tritt künftig weltweit unter der neuen Dachmarke "Deutsche Asset Management" auf. Die Einführung soll im November starten und bis März 2027 abgeschlossen sein, wie das börsennotierte Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. "Der Name der Muttergesellschaft bleibt vorerst DWS Group GmbH & Co. KGaA. Auch das Börsenkürzel DWS bleibt unverändert bestehen."

Vorstandschef Stefan Hoops begründete den Schritt mit den internationalen Ambitionen des Unternehmens. "Das erfordert einen neuen Ansatz: mehr Präsenz bei institutionellen Kunden und größere Sichtbarkeit in Regionen außerhalb Deutschlands und Europas." Die aktiv gemanagten Investmentfonds sollen weiterhin unter dem Namen DWS laufen, die ETF-Produkte unter Xtrackers und das US-Immobiliengeschäft unter RREEF.

Die DWS ist mit dem Markenwechsel zugunsten des internationalen Geschäfts nicht allein: So hatte die Deutsche Post AG ihren Marken- und Außenauftritt von Deutsche Post DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) vor drei Jahren zu DHL Group geändert. Seit Anfang September heißt das Unternehmen auch im Handelsregister DHL. Im Fall von DWS klingt bei "Deutsche Asset Management" auch der Name ihrer Mutter Deutsche Bank mit, die im englischsprachigen Raum oft schlicht "Deutsche" genannt wird.

Ob und wann die DWS auch ihren Namen im Handelsregister ändert, ist offen. "Dafür wäre die Zustimmung der Hauptversammlung notwendig", sagte ein Sprecher. Falls dies geplant sei, werde die DWS dies zu gegebenem Zeitpunkt bekannt geben./stw/stk

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