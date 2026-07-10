DWS Group Aktie

DWS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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10.07.2026 10:45:34

DWS-Schweiz-Chef übernimmt zusätzliche Europa-Funktion

Sven Württemberger erhält bei der DWS zusätzliche Verantwortung: Der Schweiz-Chef des Vermögensverwalters leitet neu das institutionelle Kundengeschäft in Europa ausserhalb Deutschlands.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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