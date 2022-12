DWS will interne Greenwashing-Untersuchung bald abschließen

Frankfurt (Reuters) - Deutschlands größte Fondsgesellschaft DWS will den Greenwashing-Skandal hinter sich lassen.

"Wir nähern uns dem Abschluss der internen Untersuchungen", sagte DWS-Chef Stefan Hoops über die Aufarbeitung der Vorwürfe am Mittwoch am Kapitalmarkttag. Seit August 2021 ermitteln mehrere Behörden in Deutschland und in den USA wegen des Verdachts des Kapitalmarktbetrugs. Die frühere Nachhaltigkeitschefin Desiree Fixler wirft der DWS vor, einen höheren Nachhaltigkeitsgrad bei ESG-Fonds auszuweisen, als diese tatsächlich hätten. Die DWS weist das zurück. Die Kooperation mit den Ermittlungsbehörden sei für das Management von höchster Priorität, sagte Hoops den Investoren.

Das Interesse der Aktionäre für das Thema bleibt hoch: Rund 70 Prozent der Fragen der Investoren im Vorfeld des Kapitalmarkttages seien zu diesem Thema gestellt worden, sagte der DWS-Chef. Hoops will neue Strukturen schaffen, um seine Manager bei den ESG-Kriterien mehr in die Pflicht zu nehmen: Eine interne Aufsichtsstelle und direkte Berichtswege zum Vorstandschef sollen die Vermarktung der ESG-Finanzprodukte stärker kontrollieren.

"Es gab überbordendes Marketing und das muss abgemildert werden", beschrieb Hoops das Problem. In den vergangenen Monaten stufte die DWS einige Artikel-9-Fonds, die als besonders nachhaltig gelten, auf Artikel-8-Fonds herunter. Diese berücksichtigen zwar laut der EU-Klassifizierung ökologische und soziale Kriterien, sind aber keine nachhaltigen Investitionen.

