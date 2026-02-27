|
DXP Enterprises informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
DXP Enterprises lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 1,39 USD. Im letzten Jahr hatte DXP Enterprises einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 527,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 470,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,37 USD gegenüber 4,22 USD im Vorjahr.
DXP Enterprises hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,02 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
