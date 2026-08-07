DXP Enterprises veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DXP Enterprises präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DXP Enterprises 1,43 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 576,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 498,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at