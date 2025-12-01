DxstormCom gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DxstormCom hat am 28.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at