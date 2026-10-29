DxstormCom: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DxstormCom hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat DxstormCom 0,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,0 Millionen CAD umgesetzt worden.

Umsatzseitig standen 0,06 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 33,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem DxstormCom 0,09 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at