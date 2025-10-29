|
29.10.2025 06:31:28
DxstormCom: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
DxstormCom präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,0 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DxstormCom einen Umsatz von 0,0 Millionen CAD eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,50 Prozent auf 0,09 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,08 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Zinsentscheid: US-Börsen letztlich uneins -- ATX zum Handelsende in Rot -- DAX schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Rekordhoch
Am heimischen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte nur leicht vom Fleck, während der deutsche Aktienmarkt deutlich unter die Nulllinie rutschte. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.