DxstormCom: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DxstormCom präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,0 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DxstormCom einen Umsatz von 0,0 Millionen CAD eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,50 Prozent auf 0,09 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,08 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at