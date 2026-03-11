DY POWER zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DY POWER hat am 09.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 280,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 411,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DY POWER im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 86,32 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 81,86 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2278,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1987,00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,48 Prozent auf 384,58 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 382,75 Milliarden KRW gelegen.

