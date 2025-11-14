Dyadic International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dyadic International lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 40,82 Prozent auf 1,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at