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13.08.2026 06:31:29
Dyadic International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Dyadic International hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 1,0 Millionen USD, gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,03 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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