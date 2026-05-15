Dyadic International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dyadic International präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Dyadic International ein EPS von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Dyadic International im vergangenen Quartal 1,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 184,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dyadic International 0,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at