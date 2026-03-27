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27.03.2026 06:31:29
Dyadic International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Dyadic International hat am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Dyadic International ein Ergebnis je Aktie von -0,050 USD vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dyadic International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,230 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Dyadic International im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 11,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,09 Millionen USD im Vergleich zu 3,50 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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