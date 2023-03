Dyadic International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dyadic International hat am 30.03.2023 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dyadic International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,150 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 138,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Dyadic International vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,340 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,93 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,40 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,340 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 3,65 Millionen USD gelegen.

