Dycom Industries hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,63 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,06 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at