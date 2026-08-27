Dycom Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dycom Industries veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dycom Industries 3,33 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Dycom Industries im vergangenen Quartal 2,01 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dycom Industries 1,38 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at