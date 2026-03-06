Dycom Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dycom Industries hat am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dycom Industries ein EPS von 1,11 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,46 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dycom Industries 1,08 Milliarden USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,56 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Dycom Industries 7,92 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 5,55 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Dycom Industries 4,70 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at