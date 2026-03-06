|
06.03.2026 06:31:28
Dycom Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Dycom Industries hat am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dycom Industries ein EPS von 1,11 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 1,46 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dycom Industries 1,08 Milliarden USD umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,56 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Dycom Industries 7,92 USD je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 5,55 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Dycom Industries 4,70 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.