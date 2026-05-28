Dycom Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dycom Industries hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Dycom Industries 1,96 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at