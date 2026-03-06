DyDo DRINCO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DyDo DRINCO hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 972,63 JPY gegenüber -109,600 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,28 Prozent auf 56,29 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte DyDo DRINCO 57,02 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 957,830 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 120,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat DyDo DRINCO 241,24 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 237,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at