DyDo DRINCO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DyDo DRINCO ließ sich am 27.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DyDo DRINCO die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 57,85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 74,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DyDo DRINCO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 67,25 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 62,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at