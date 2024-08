DyDo DRINCO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DyDo DRINCO ließ sich am 27.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DyDo DRINCO die Bilanz zum am 31.07.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 55,79 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DyDo DRINCO 84,06 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 64,41 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DyDo DRINCO einen Umsatz von 54,64 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at