DyDo DRINCO hat am 26.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 90,73 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DyDo DRINCO noch ein Gewinn pro Aktie von 57,85 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat DyDo DRINCO mit einem Umsatz von insgesamt 62,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,35 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at