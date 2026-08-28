DyDo DRINCO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DyDo DRINCO hat am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Es stand ein EPS von 84,85 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DyDo DRINCO noch ein Gewinn pro Aktie von 46,99 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 64,82 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,74 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at