18.02.2026 06:31:28
Dye Durham informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Dye Durham lud am 16.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,32 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,270 CAD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Dye Durham mit einem Umsatz von insgesamt 107,0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 11,33 Prozent verringert.
