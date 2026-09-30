30.09.2026 06:31:29

Dye Durham: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dye Durham hat am 28.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Dye Durham hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,30 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,440 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,95 Prozent auf 104,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Dye Durham 105,2 Millionen CAD umgesetzt.

Dye Durham hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,570 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,310 CAD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 440,73 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 410,68 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at

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