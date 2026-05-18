Dye Durham: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dye Durham ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dye Durham die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,98 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dye Durham -0,320 CAD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dye Durham in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,2 Millionen CAD im Vergleich zu 108,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at