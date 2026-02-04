Dye Durham zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dye Durham hat am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,44 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 108,3 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 9,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 119,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at