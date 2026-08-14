dynaCERT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

dynaCERT hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,2 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 183,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte dynaCERT einen Umsatz von 0,1 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at