dynaCERT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

dynaCERT hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,3 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at