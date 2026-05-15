dynaCERT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

dynaCERT hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mit einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD, gegenüber 0,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 86,67 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at