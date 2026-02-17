Dynacons Systems Solutions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dynacons Systems Solutions hat am 14.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,46 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,51 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,41 Milliarden INR – ein Plus von 9,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dynacons Systems Solutions 3,11 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at