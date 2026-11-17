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17.11.2026 06:31:28
Dynacons Systems Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Dynacons Systems Solutions präsentierte in der am 14.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 23,40 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,82 INR je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,51 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dynacons Systems Solutions einen Umsatz von 3,52 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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