Dynacons Systems Solutions stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dynacons Systems Solutions lud am 30.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 14,92 INR. Im letzten Jahr hatte Dynacons Systems Solutions einen Gewinn von 14,30 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,02 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Dynacons Systems Solutions hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 66,64 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 57,01 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Dynacons Systems Solutions in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,24 Milliarden INR im Vergleich zu 12,67 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at