|
17.11.2025 06:31:29
Dynacons Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Dynacons Technologies hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dynacons Technologies hat ein EPS von 0,11 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,110 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Umsatzseitig wurden 1,14 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dynacons Technologies 1,11 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!