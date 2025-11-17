Dynacons Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dynacons Technologies hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dynacons Technologies hat ein EPS von 0,11 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,110 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Umsatzseitig wurden 1,14 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dynacons Technologies 1,11 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at