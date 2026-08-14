Dynacons Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dynacons Technologies hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Dynacons Technologies 1,05 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,13 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at