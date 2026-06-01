Dynacons Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dynacons Technologies hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Dynacons Technologies 1,01 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,19 Milliarden INR umgesetzt worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,340 INR gegenüber 0,420 INR je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Dynacons Technologies im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 6,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,22 Milliarden INR im Vergleich zu 4,51 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at