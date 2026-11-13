Dynacor Group legte Quartalsergebnis vor

Dynacor Group hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dynacor Group ein EPS von 0,180 CAD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dynacor Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 209,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 138,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at