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23.11.2026 06:31:29
Dynagas LNG Partners LP Partnership Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Dynagas LNG Partners LP Partnership Units hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dynagas LNG Partners LP Partnership Units hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,480 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,0 Millionen USD – ein Plus von 13,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dynagas LNG Partners LP Partnership Units 38,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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