Dynagas LNG Partners LP Partnership Units informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dynagas LNG Partners LP Partnership Units hat sich am 08.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte Dynagas LNG Partners LP Partnership Units 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 38,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at